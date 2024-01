Zweite Beta von iOS 17.3 versetzt iPhones in Bootschleife

Diese Woche hat Apple die mittlerweile bereits zweite Beta der kommenden iOS-Version 17.3 für Entwickler veröffentlicht. Wie allerdings "Golem" mit Bezug auf die Tech-News-Site "Wccftech" berichtet , versetzt das Einspielen des Betriebssystem-Updates bei einigen Anwendern die Geräte in einen unbrauchbaren Zustand. So melden iPhone-Besitzer auf X, die Geräte würden durch die Installation der Beta in eine Bootschleife versetzt und zeigten nur noch einen schwarzen Bildschirm mit eingefrorenem Rädchen. Der Fehler macht sich offenbar primär bei iPhones der Serien 14 und 15 bemerkbar, doch könnten auch ältere Modelle betroffen sein. Seltsamerweise zeigt sich das Fehlverhalten aber nicht auf jedem Gerät.Eine Deinstallation der Beta soll das Problem lösen. Auch ist verschiedenen Anwendermeldungen zu entnehmen, dass sich der Fehler insbesondere dann bemerkbar mache, wenn die Funktion "Auf Rückseite tippen" aktiviert ist. Apple hat sich bis anhin nicht zu den Problemen geäussert, hat die Beta aber zurückgezogen. Ebenfalls zurückgezogen wurde die zweite Betaversion von iPadOS 17.3, bei der sich offenbar dieselben Probleme bemerkbar machten. (rd)