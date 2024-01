Schutz gegen Diebstahl: iOS 17.3 im Zeichen der Sicherheit

Auch werden zusätzliche Faktoren berücksichtigt, wenn bestimmte Einstellungen gemacht werden. Ist das iPhone beispielsweise während diesem Prozess nicht in einem bekannten Heim- oder Arbeitsnetzwerk, ist ebenfalls eine biometrische Identifikation notwendig. Beispiele für entsprechende Einstellungen und Aktionen sind etwa der Zugriff auf Passwörter und Passcodes, die Nutzung von Bezahldiensten oder das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen. Stolen Device Protection kann in den Sicherheitseinstellungen aktiviert werden, was natürlich dringlichst empfohlen wird.Weiter gibt es kleinere Updates wie ein neues Wallpaper und die Möglichkeit, mit Freunden und Familie kollaborativ an Musik-Playlists zu feilen. Daneben wurden einige Sicherheitslücken ausgemerzt, Details sind wie immer eher spärlich vorhanden und finden sich hier auf der entsprechenden Support-Seite von Apple . (win)