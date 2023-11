Neue Beta von iOS 17.2 bringt Spatial Videos fürs iPhone 15 Pro

Apple hat in diesen Tagen die mittlerweile bereits zweite Vorabversion der nächsten iOS-Version 17.2 veröffentlicht. Was die Neuerungen anbelangt, so bietet die Beta 2 sämtliche neuen Features der ersten Beta wie die neue Journal App oder die erweiterten Playlists, bringt aber mit Spatial Video Besitzern eines iPhone 15 Pro auch die Möglichkeit, erstmals dreidimensionale Filme für das kommende Vision-Pro-Headset aufzuzeichnen. Dabei werden die Aufnahmen der Haupt- sowie der Ultraweitwinkelkamera zu einer Art stereoskopischem Video kombiniert.Weitere Neuerungen der Beta 2 betreffen die Warnungen vor sensitiven Inhalten, die jetzt auch bei den Stickern in den Nachrichten vor nackter Haut warnen, oder den Assistenten Siri, der bei der Benutzung von Apple Maps jetzt auch die Höhe über Meer oder die voraussichtliche Ankunftszeit anzugeben vermag.Die jetzt veröffentlichte zweite Beta von iOS 17.2 mit der Build-Kennung 21C5040g wird nach wie vor ausschliesslich registrierten Entwicklern zur Verfügung gestellt. Mit dem Release einer ersten öffentlichen Beta-Version wird schon in den kommenden Tagen gerechnet. (rd)