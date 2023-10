iOS 17.1 ist mit einer Reihe von neuen Features verfügbar

Airdrop kann neu auch über das Internet Daten übertragen. Es ist demzufolge nicht länger notwendig, dass Sender und Empfänger sich im selben WLAN befinden.

Apple Music lässt ab sofort das Favorisieren von Songs, Künstlern und Alben zu.

Der Action-Button wurde bislang hin und wieder versehentlich ausgelöst. Eine neue Software-Steuerung soll nun verhindern, dass der Action-Button in der Tasche unbeabsichtigt ausgelöst wird.

Die aktive Taschenlampe wird nun in der Dynamic Island angezeigt.

iOS 17.1 unterstützt neu den Nintendo Switch N64 Controller.

Auf dem Sperrbildschirm kann nun ein Album aus der persönlichen Fotogalerie ausgewählt werden. Das Gerät wählt dann zufällig und abwechselnd ein Bild aus dem Album als Hintergrund aus.

Die Bildschirmzeit wird nun zwischen verschiedenen Apple-Geräten synchronisiert, was insbesondere Eltern eine bessere Kontrolle über das Nutzungsverhalten ihrer Kinder ermöglicht.

Apple hat mit dem Rollout des ersten grossen Updates von iOS 17 begonnen. Die Version 17.1 bringt eine ganze Reihe von Neuerungen mit, die Wichtigsten führt "Swiss IT Magazine" in der folgenden Auflistung aus:Die Auflistung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die neue Journal-App, welche in verschiedenen Gerüchten kursierte, ist hingegen bisher nicht veröffentlicht. Apple geht auch nicht konkret auf sie ein. Nebst den neuen Features behebt Apple diverse kleinere Bugs. Das Software-Update kann über die Geräteeinstellungen gestartet werden. Sofern automatische Updates aktiv sind, wird eine Push-Benachrichtigung den User auf das Update aufmerksam machen. (dok)