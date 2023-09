Apple lanciert iOS 17 und bringt zahlreiche Neuerungen rund um Kommunikations-Apps

(Quelle: Apple)

19. September 2023 - Ab sofort steht iOS 17 als Software-Update für alle zur Verfügung. Dabei bringt das Betriebssystem-Update unter anderem Neuerungen bei der Telefon-App, bei den Nachrichten, bei Facetime und bei Airdrop.

Apple hat das Anfang Juni anlässlich seiner Entwicklerkonferenz WWDC vorgestellte iOS 17 nun offiziell veröffentlicht. Dabei wartet iOS in der Version 17, die ab sofort als kostenloses Software-Update zur Verfügung steht, mit Neuerungen rund um Kommunikations-Apps, Standby, Airdrop und Texteingaben auf.So werden in der Telefon-App etwa wichtige Anrufe noch deutlicher hervorgehoben, so das Versprechen von Apple. Dazu können Anwender ein personalisiertes Kontaktposter mit Fotos, Emojis und verschiedenen Schriften erstellen, welches den angerufenen Personen dann angezeigt wird – auch bei Anruf-Apps von Drittanbietern. Derweil bietet Live Voicemail neu die Möglichkeit zur Echtzeit-Transkription, wenn jemand gerade eine Voicemail hinterlässt, sowie die Chance, den Anruf entgegenzunehmen, während gerade eine Nachricht hinterlassen wird. Und mit der Funktion "Unbekannte Anrufer stummschalten" werden unbekannte Nummern direkt an Live Voicemail weitergeleitet, und Anrufe, die von Netzbetreibern als Spam identifiziert werden, werden sofort abgelehnt.Eine weitere Neuerung betrifft Facetime, wo neu Video- und Audionachrichten hinterlassen werden können. Zudem können Facetime-Anrufe mit Reaktionen versehen werden, die auch für unterstützte Videokonferenz-Apps wie Zoom oder Webex funktionieren. Und schliesslich lässt sich bei Facetime neu die Kamera-Übergabe nutzen, um einen Facetime-Anruf auf dem iPhone zu starten und ihn an Apple TV weiterzugeben, oder den Facetime-Anruf direkt vom Apple TV aus starten.

In den Nachrichten hat Apple derweil den Suchfilter leistungsfähiger und präziser gemacht, Audionachrichten lassen sich automatisch transkribieren und das direkte Beantworten wird durch das Streichen über eine Textblase ermöglicht. Ein neues Feature ist zudem Wegbegleitung, über welches Freunde oder Familie benachrichtigt werden können, wenn man sicher am Ziel angekommen ist.Das neue Vollbild-Erlebnis Standby schliesslich zeigt Informationen an, die sich auch aus Entfernung gut lesen lassen, wenn das iPhone auf der Seite steht und lädt, während Airdrop neu die Funktion Namedrop bietet. Darüber können Anwender Kontaktinformationen austauschen, indem die Geräte nebeneinandergehalten werden. Ebenfalls lassen sich so Inhalte teilen oder Shareplay starten. Später in diesem Jahr soll Airdrop dann noch um die Möglichkeit erweitert werden, Übertragungen über das Internet fortzusetzen, wenn Anwender die Airdrop-Reichweite verlassen.Des Weiteren bringt das Update auf iOS 17 unter anderem Profile in Safari, die das Surfen in getrennten Bereichen für Themen wie Arbeit erlauben, die Möglichkeit, Passwörter mit einer Gruppe vertrauter Kontakte zu teilen, Unterstützung für Shareplay im Auto und die Airpods bekommen neue Features wie Adaptives Audio, personalisierte Lautstärke und Konversationserkennung.Mehr zu den Neuerungen rund um iOS 17 gibt es hier . (abr)