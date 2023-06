iOS 17 entfernt Tracking-Parameter aus URLs

(Quelle: Apple)

20. Juni 2023 - Das neue iPhone-Betriebssystem iOS 17 wird das Scannen von QR-Codes vereinfachen und zudem in Safari sowie weiteren Apps auch automatisch Tracking-Parameter aus URLs entfernen können.

Anfang Monat hat Apple im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz WWDC iOS 17 präsentiert. Nach und nach werden nun weitere, nicht offiziell vorgestellte Features publik. Zuletzt wurde beispielsweise bekannt, dass das neue iPhone-Betriebssystem das Teilen von Airtags erlauben wird oder alte Passcodes präventiv speichert ("Swiss IT Magazine" berichtete ).iOS 17 wird aber noch mehr zu bieten haben. Einem Artikel von "Macrumors" zufolge, wird das neue Betriebssystem auch automatisch Tracking-Parameter aus URLs entfernen, wenn man den Safari-Browser nutzt und die entsprechende Einstellung aktiviert hat. Das selbe soll für Links gelten, die in der Nachrichten- oder der Mail-App geteilt werden. Heissen soll die neue Funktion, die es auch für iPadOS 17 und MacOS Sonoma geben wird, Advanced Tracking and Fingerprinting Protection.