Mit iOS 17 können Airtags geteilt werden

(Quelle: Apple)

8. Juni 2023 - iOS 17 wird Apples Airtags nützlicher machen, indem man die Möglichkeit bekommt, diese mit bis zu fünf anderen Personen zu teilen.

Bis anhin konnten Airtags – Apple kleine Knöpfe, die man an Objekten anbringen konnte, um diese wiederzufinden – nur von einer einzigen Person respektive einer Apple ID verwendet werden. Das ändert sich mit der Einführung von iOS 17, wie Beta-Tester herausgefunden haben. Neu kann der Besitzer eines Airtags bis zu fünf weitere Personen aus der Kontaktliste einladen. Diese Personen können dann den Standort eines Airtags genauso sehen wie dessen Besitzer. Das macht vor allem für Objekte sind, die man teilt und die mit einem Airtag versehen sind. Zudem bekommt man, wenn man einen "fremden" Airtag mit sich trägt, die permanent Warnungen, dass man möglicherweise gestalkt wird.Berichten etwa auf " Heise.de " zufolge soll die Teilen-Funktion, die via Apples "Wo ist"-Dienst aktiviert werden, nicht auf Airtags beschränkt sein, sondern für alle Geräte funktionieren, deren Standort via "Wo ist" herausgefunden werden können. (mw)