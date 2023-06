iOS 17 speichert alten Passcode präventiv

17. Juni 2023 - Die nächste iOS-Version 17 speichert bei Zugangscode-Änderungen die alte Version präventiv. Sollte man den neuen Code vergessen, kann so während 72 Stunden der alte genutzt werden.

Der nächste Release von Apples Mobile-Betriebssystem iOS 17 verfügt über eine neue Funktion für das Ändern des Zugangscodes, so ein Bericht von "MacRumors". Wenn ein Benutzer den Code ändert und diesen dann vergisst, verfügt das Betriebssystem über eine neue Funktion, um hier auszuhelfen. So lässt sich der Zugangscode während 72 Stunden mit Hilfe der alten Kennung wieder zurücksetzen. Dazu findet sich in den Einstellungen die Möglichkeit, die alte Zugangskennung sofort zu deaktivieren, womit sie in den drei Tagen nicht mehr für das Zurücksetzen genutzt werden kann.In der aktuell verfügbaren ersten Beta von iOS 17 soll es allerdings nach wie vor möglich sein, das Passwort des Apple-Kontos via iPhone-Zugangscode zu ändern. Apple will dies künftig verhindern, hat bis anhin aber noch keine Lösung präsentiert. (rd)