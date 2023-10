Apple veröffentlicht erste Beta von iOS 17.2

Kaum hat Apple die finale Version von iOS 17.1 allgemein zugänglich gemacht, steht auch schon die erste Beta der Nachfolgeversion 17.2 in den Startlöchern. Das Update bietet neben den üblichen Korrekturen und Bugfixes auch diverse Verbesserungen und Neuerungen.Als grösste Neuerungen wird das Mobile-Betriebssystem über Apples neue Journal App verfügen, die bereits an der Entwicklerkonferenz im Juni vorgestellt wurde. Mit Journal sollen iPhone-Nutzer in der Art eines Tagebuchs besondere Momente ihres Lebens in Bild und Ton festhalten, wobei die App via Machine Learning mit Vorschlägen unterstützend zur Seite steht. Weiter bietet die Beta eine Kontaktschlüssel-Verifizierung für iMessage, womit sich Personen verifizieren lassen, mit denen man Nachrichten austauscht. Weitere Neuerungen betreffen eine neue Übersetzungsfunktion für die Aktionstaste, die gemeinsame Bearbeitung von Playlists in Apple Music oder neue Widgets für die Wetter- und Uhr-App. Über weitere Korrekturen informiert Apple in den Release Notes Die jetzt vorliegende Beta von iOS 17.2 wird lediglich registrierten Entwicklern zur Verfügung gestellt. Eine erste Public Beta wird normalerweise eine bis zwei Wochen später freigegeben. (rd)