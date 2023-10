Apple veröffentlicht Notfall-Update für kritische Sicherheitslücken in iOS 16

Apple hat einen wichtigen Patch für iOS 16.7.1 und iPadOS 16.7.1 veröffentlicht. Dieser schliesst zwei kritische Sicherheitslücken, von denen zumindest eine bereits aktiv ausgenutzt wird. Nutzer von Geräten mit den entsprechenden OS-Versionen sollten daher schnell reagieren und die Software aktualisieren. Für iPhones ist das Update ab Generation 8 erhältlich, für iPads grundsätzlich für alle Modelle, die iPadOs 16 unterstützen.Der Patch schliesst unter anderem eine Schwachstelle im Kernel, über die ein lokaler Angreifer möglicherweise seine Rechte erweitern kann, wie Apple schreibt. In diesem Fall ist dem Hersteller ein Bericht bekannt, wonach dieses Problem bereits aktiv in iOS 16.6 ausgenutzt worden ist. Die zweite behobene Schwachstelle betrifft wiederum WebRTC. Diese könne die Ausführung von Schadcode und die Fernkontrolle von Geräten ermöglichen, so Apple In iOS-Version 17 sind die beiden Lücken bereits behoben. Für iOS 15 steht hingegen noch ein entsprechender Patch aus. Das jetzt veröffentlichte Update für iOS 16 lässt sich wiederum einfach über die integrierte Software-Aktualisierung runterladen. (sta)