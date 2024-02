Homescreen von iOS 17.4 in der EU ohne PWAs

Schon vor einigen Tagen haben Testuser festgestellt, dass in der aktuellen Entwicklerversion von iOS 17.4 in der EU keine Progressive Web Apps (PWAs) mehr auf dem Homescreen platziert werden können. Jetzt hat Apple dies in seinem Developer Blog bestätigt und als Begründung die Erfordernisse des Digital Markets Act (DMA) der EU genannt.So heisst es in dem Blogpost zunächst: "iOS, Safari und der App Store sind Teil eines integrierten End-to-End-Systems, das Apple entwickelt hat, um die Sicherheit und Privatsphäre unserer Nutzer zu schützen und eine einfache und intuitive Benutzererfahrung zu bieten. … Der DMA verlangt Änderungen an diesem System, die grössere Risiken für Nutzer und Entwickler mit sich bringen. Dazu gehören neue Wege für Malware, Betrug und Betrug, illegale und schädliche Inhalte sowie andere Bedrohungen der Privatsphäre und der Sicherheit."