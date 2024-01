'Schritt in die falsche Richtung' und 'Müll': Apples App-Store-Strategie stösst auf Kritik

Microsoft hält die neuen Regeln, die Apple für die Öffnung seiner iOS-Plattform angekündigt hat, für die falsche Vorgehensweise. Sarah Bond, President of Xbox und damit Chefin der mit dem Zukauf von Blizzard Activision massiv gewachsenen Gaming-Sparte von Microsoft , kritisierte die Pläne von Apple in einem Tweet scharf ( via "The Verge"). Konkret wird Bond dabei nicht. Apple mache mit seinen Plänen einen Schritt in die falsche Richtung; sie hoffe, dass man nochmal über die Bücher gehe, wie sie schreibt. Etwas gröber war die zuvor geäusserte Reaktion von Epic-Games-Chef Tim Sweeney, der die Anpassungen, die Apple andenkt, als "Müll" bezeichnete.Der Hintergrund ist eine neue Gesetzgebung der EU (Digital Markets Act, DMA), im Rahmen derer sogenannte Gatekeeper definiert wurden – grosse, marktbeherrschende Plattformen, die aufgrund ihrer Marktmacht strengeren Regulierungen unterliegen. Eine Folge des DMA ist, dass Apple das Herunterladen und Installieren von Apps aus alternativen Quellen, etwa App Stores von Drittherstellern, erlauben muss ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Weiter stehen auch die hohen Gebühren in der Kritik, die sich Apple von den Entwicklern abzweigt. Hier kam unter anderem Epic Games ins Spiel – die Schlammschlacht zwischen Epic und Apple wegen den Gebühren und der Abwicklung von In-App-Käufen hält seit Jahren an.