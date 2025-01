Bis zum nützlichen Quantencomputer dauert's noch

Nvidia-CEO Jensen Huang äusserte im Umfeld der CES, dass ein "sehr nützlicher" Quantencomputer keineswegs schon fast vor der Tür stehe. Die Technologie sei vielleicht in zwei Jahrzehnten soweit. "Wenn man so ungefähr von 15 Jahren spricht, ist das wahrscheinlich auf der frühen Seite. Mit 30 Jahren wäre man eher spät dran. Aber wenn du 20 nennst, glaube ich, dass eine ganze Reihe von uns daran glauben würde."Daraufhin stürzten die Aktien der grösseren Quantencomputing-Firmen Rigetti Computing, D-Wave Quantum, Quantum Computing und IonQ an der Börse regelrecht ab: Alle genannten Unternehmen erlitten eine Wertverminderung von über 40 Prozent. Insgesamt sank der Marktwert der vier Unternehmen um mehr als 8 Milliarden US-Dollar – man sieht daran aber auch, dass selbst die bekannteren Quantencomputing-Firmen heutzutage noch nicht allzu grosse Unternehmen sind. Auch der jährliche Umsatz hält sich mit zwischen 11 und knapp 42 Millionen US-Dollar noch in engen Grenzen. Vor dem jetzigen Verfall sind die Aktien der vier Unternehmen im letzten Jahr aber um mindestens das Dreifache gestiegen. (ubi)