Proton lanciert sichere Excel-Alternative Proton Sheets
Quelle: Proton

Mit Proton Sheets hat die Schweizer Softwareschmiede Proton eine Alternative zu Excel und Google Sheets lanciert. Die neue Tabellekalkulation steht allen Kunden des Speicherdienstes Proton Drive ohne Zusatzkosten zur Verfügung.
5. Dezember 2025

     

Der Schweizer Anbieter Proton, bekannt für seine sicheren Mail- und VPN-Dienste hat das Portfolio um Proton Sheets erweitert. Dabei handelt es sich um eine sichere Alternative für die Tabellenkalkulation Excel von Microsoft oder Google Sheets vom Suchmaschinenriesen, wie die Macher in einem Blog-Beitrag mitteilen. Immer mehr Unternehmen würden sich darum sorgen, dass Tools wie Excel und Google Sheets die internen Unternehmensdaten überwachen und diese fürs KI-Training missbrauchen. Aus diesem Grund habe man Proton Sheets lanciert, eine einfach zu bedienende Tabellenkalkulation, bei der die Daten durch eine End-zu-End-Verschlüsselung geschützt sind, wodurch nicht einmal Proton auf die Daten zugreifen könne.

Vom Funktionsumfang kann Proton Sheets mit den Lösungen der Big-Tech-Anbieter durchaus mithalten. So unterstützt die Tabellenkalkulation komplexe Kalkulationen ebenso wie Datenvisualisierungen via Charts oder das gemeinsame Bearbeiten von Datenblättern im Team. Um einen unkomplzierten Umstieg zu ermöglichen, werden weiter Import- und Exportroutinen für die Format CSV und XLS zur Verfügung gestellt.


Proton Sheets wird allen Kunden des Online-Speicherdienstes Proton Drive kostenlos angeboten. Der Rollout erfolgt graduell und ist derzeit im Gange. Bis alle Drive-Kunden die Tabellenkalkulation nutzen können, kann es somit noch ein wenig dauern. (rd)


Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen haben 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Wer seine digitale Sicherheit dem Zufall überlässt, setzt nicht nur seine Daten, sondern auch Vertrauen, Reputation und Business aufs Spiel. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die oft mit begrenzten Ressourcen gegen eine zunehmend professionelle Bedrohungslage kämpfen. Die Angreifer agieren gezielt, automatisiert und werden durch KI unterstützt.
