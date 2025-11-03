cnt
Proton lanciert KI-Assistent Lumo for Business
Quelle: Proton

Proton lanciert KI-Assistent Lumo for Business

Der auf Privatsphäre bedachte Mailanbieter Proton hat mit Lumo for Business einen KI-Assistenten vorgestellt, der speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmenskunden zugeschnitten ist.
3. November 2025

     

Vergangenen Sommer hat der Schweizer Mail- und Speicherdienst-Anbieter Lumo vorgestellt, einen auf Privatsphäre bedachten KI-Assistenten ("Swiss IT Magazine" berichtete). Jetzt hat das Unternehmen mit Lumo for Business eine neue Version des Chatbots vorgestellt, der speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten sein soll.

Wie Proton via Blog-Beitrag erklärt, fokussiert sich Lumo for Business insbesondere auf die Privatsphäre. Mit Lumo könne man von den KI-Vorzügen profitieren, ohne dass die eigenen Geschäftsdaten in die Hände von Big-Tech-Konzernen oder fremden Regierungen gelangen. Jeglicher Austausch mit Lumo soll komplett vom Kunden kontrolliert und ausschliesslich für ihn einsehbar sein. Entsprechend wird der Dienst für sensitive Branchen wie die Finanzwelt, das Justizwesen oder auch für Technologieunternehmen mit viel geistigem Eigentum empfohlen. Wie bei der ursprünglichen Lumo-Version basiert die Grundlage auch hier auf Open-Source-Sprachmodellen, die in europäischen Rechenzentren gehostet sind.


Anders als das ursprüngliche Lumo-Angebot, das begrenzt nach wie vor gratis genutzt werden kann, ist Lumo for Business allerdings kostenpflichtig und ist ab 12 Franken pro Nutzer und Monat verfügbar. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Proton stellt neuen Authenticator für geräteübergreifende 2FA vor

 3. August 2025 - Proton hat heute den Authenticator vorgestellt, eine kostenlose App zur geräteübergreifenden Zwei-Faktor-Authentifizierung mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

Proton präsentiert datenschutzfreundlichen KI‑Chatbot Lumo

 25. Juli 2025 - Proton hat mit Lumo einen KI-Assistenten lanciert, der alle Unterhaltungen Ende-zu-Ende verschlüsselt und keine Protokolle speichert, um Nutzern die volle Kontrolle über ihre Daten zu geben.

Proton führt Alben-Funktion ein

 16. Mai 2025 - Proton hat sein Angebot Proton Drive um eine Album-Funktion ergänzt, mit der man Fotos und Videos organisieren und teilen sowie synchronisieren kann.


