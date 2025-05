Proton führt Alben-Funktion ein

Proton hat eine neue Alben-Funktion in seinem Cloud-Dienst Proton Drive eingeführt – ein Feature, dass von den Nutzern offenbar nachgefragt wurde. Mit Alben sollen Proton-Drive-Nutzer Fotos und Videos übersichtlicher organisieren und teilen können. Wie Proton erklärt , erlaubt es die Funktion, eigene Bilder in thematische Sammlungen zu gruppieren. Darüber hinaus können Alben mit anderen geteilt werden, wobei der Zugriff gezielt gesteuert und bei Bedarf widerrufen werden kann. Geteilte Inhalte sollen zudem in Echtzeit synchronisiert werden, genauso wie sich Fotos als Favoriten markieren lassen. Auch für Alben verspricht der Schweizer Anbieter Schutz durch End-to-End-Verschlüsselung. Dies nicht nur für die Mediendateien selbst, sondern auch für Metadaten wie Titel und Standortinformationen.Proton kündigt für die absehbare Zukunft zudem weitere Alben-Funktionen an, darunter das Teilen von Fotos und Alben per Link und Filteroptionen für Screenshots.Die neue Funktion steht allen Nutzern von Proton Drive zur Verfügung. Die Lösung gibt es in einer Gratis-Version mit 5 GB, für zusätzliche Speicherkapazität bietet der Anbieter kostenpflichtige Abos mit 200 oder 500 GB sowie 1 TB Speicherplatz zu Preisen zwischen 5 und 20 Franken pro Monat bei monatlicher Abrechnung an. (mw)