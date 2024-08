Protons VPN-Browser-Erweiterung ist neu kostenlos

Proton, Schweizer Anbieter von E-Mail-, Cloud- und weiteren Online-Services mit hohem Anspruch an Datenschutz, macht seine VPN-Browser-Erweiterung kostenlos verfügbar. Bis anhin war die Browser-Erweiterung nur für bezahlende VPN-Nutzer verfügbar. Nun aber kann die Extension von jedermann installiert werden, der Firefox oder einen Chromium-basierten Browser – also zum Beispiel Chrome, Opera oder Edge – verwendet. Protons VPN hat den Ruf, einerseits keine Daten zu sammeln, anderseits auch schnell und zuverlässig zu sein – zumindest in der Bezahlversion, bei der man Serverstandorte in über 100 Ländern wählen und bis zu zehn Geräte gleichzeitig verbinden kann.Mit der kostenlosen Browsererweiterung ist es möglich, die VPN-Verbindung nur innerhalb des Browser aktiv zu halten. Die Extension kann via Chrome Web Store oder Firefox Browser Add-ons heruntergeladen werden, danach muss man sich mit Usernamen und Passwort anmelden und kann ein Land oder einen individuellen Server wählen, über den das VPN läuft. Weitere Infos gibt's hier . (mw)