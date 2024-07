Proton Pass neu mit sicherem Passwort-Sharing

Zahllose Anwender übermitteln Passwörter und andere sensible Zugangsdaten per Mail oder Social Media, was bekanntlich allen Sicherheitsbestrebungen zuwiderläuft. Der Schweizer Software-Anbieter Proton hat seinen Passwort-Manager Proton Pass nun um ein neues Feature namens Secure Links erweitert, mit dem sich Passwörter sicher teilen lassen, wobei auch Personen unterstützt werden, die selber Proton Pass nicht nutzen.Secure Links ermöglicht die Erstellung von Links auf Logins oder andere schützenswerten Daten, die mit einem Ablaufdatum versehen und per End-to-End-Verschlüsselung geschützt sind. Die Gültigkeit der Links kann zwischen einer Stunde und 30 Tagen dauern. Ebenfalls festlegen lässt sich, wie oft auf den Link zugegriffen werden darf.Die Secure Links werden über ein zentrales Dashboard verwaltet, womit der Überblick über die gesharten Daten zur Verfügung gestellt wird. Das neue Secure-Links-Feature ist in allen kostenpflichtigen Proton-Abos enthalten. (rd)