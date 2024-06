Proton Drive mit erweiterten File-Sharing-Funktionen

Die Schweizer Softwareschmiede Proton hat den hauseigenen Online-Speicherdienst Drive mit neuen Sharing-Funktionen ausgestattet. Wie die Macher via Blog Post erklären , bieten die neuen Funktion mehr Kontrolle darüber, mit wem und wie Dateien oder Ordner geteilt werden.Der Ablauf gestaltet sich wie folgt: In einem ersten Schritt werden die zu teilenden Dateien oder Verzeichnisse ausgewählt. Sodann werden die Mailadressen der Empfänger erfasst, wobei sich individuell festlegen lässt, ob die betreffende Person die Dateien nur einsehen oder auch bearbeiten dürfen. Schliesslich wird den Empfängern eine Mail mit einem Zugangslink zugestellt. Die verliehenen Berechtigungen lassen sich danach jederzeit wieder anpassen.Die neuen Sharing-Funktionen sind in einem ersten Schritt in der Webversion verfügbar und sollen demnächst auch auf den Mobile- und Desktop-Plattformen bereitgestellt werden.Proton Drive kostet bei einem Jahresabo monatlich zwischen 4 und 24 Euro, wobei ein Speichervolumen von 200 GB bis 3 TB zur Verfügung steht. In der Gratis-Variante stehen 5 GB Speicher bereit. (rd)