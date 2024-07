Proton stellt Bitcoin Wallet vor

Der Schweizer Anbieter Proton , bekannt unter anderem für seine E-Mail- oder seine VPN-Lösung, erweitert das Angebot um eine digitale Geldbörse namens Proton Wallet. Zum Start kann Proton Wallet als selbstverwaltete Bitcoin-Geldbörse verwendet werden. Dabei verfügt Proton Wallet laut seinen Entwicklern über eine Reihe von Funktionen, die es zum einfachsten Weg machen sollen, Bitcoin Einsteigern näherzubringen, so Proton in einer Mitteilung. "Proton Wallet ist eine non-custodial Wallet, und wir nutzen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, um sicherzustellen, dass wir niemals Zugriff auf deine Bitcoin haben, selbst wenn du Transaktionen über Proton Wallet ausführst", erklärt Proton via Blog . Anders als bei Bitcoin-Börsen sammle Proton die Bitcoin eines Nutzers niemals mit den Coins anderer Benutzer an einem zentralen Ort, wo sie für einen Hacker zugänglich sein könnten, ist weiter zu lesen. "Als Benutzer von Proton Wallet gehören deine Verschlüsselungsschlüssel und somit auch deine Bitcoin ausschliesslich dir", so Proton.Zudem erklärt das Unternehmen, dass man dank der eigenen bestehenden Schlüsselverwaltungsinfrastruktur das Senden und Empfangen von Bitcoins so einfach wie den E-Mail-Verkehr machen könne – vorausgesetzt sowohl der Absender als auch der Empfänger besitzen ein Proton Wallet oder zumindest ein Proton-Konto. In dem Falle benötigt man nur die E-Mail-Adresse des Empfängers, um ihm Bitcoin zu senden.