Windows 11 Version 25H2 neu auf allen PCs installierbar
Windows 11 Version 25H2 neu auf allen PCs installierbar

Ab sofort haben alle interessierten Nutzer die Möglichkeit, das jüngste Feature Update 25H2 zu installieren. Der Download muss allerdings noch aktiv initialisiert werden.
8. Dezember 2025

     

Microsoft gestattet es jetzt allen Anwendern, das jüngste Feature Update für Windows mit der Kennung 25H2 zu installieren, so ein Bericht von "Neowin". Einzige Bedingung ist, dass die Rechner die Mindestanforderungen erfüllen. Dazu wurde damit begonnen, das Update auch auf Windows 11 23H2 zu installieren, wie Microsoft bereits vor einigen Wochen angekündigt hat.

Das Feature Update wird allerdings (noch) nicht automatisch installiert. Um den Download des Update-Pakets zu initialisieren, muss zuerst der Schalter "Erhalten Sie die neuesten Updates, sobald sie verfügbar sind" umgelegt werden. Daraufhin muss "Nach Updates suchen" angeklickt werden, worauf das Paket dann zur Installation angeboten wird.


Um zu prüfen, ob der verfügbare Rechner den Windows-11-Anforderungen entspricht, empfiehlt Microsoft die Nutzung der App PC Health Check, die Microsoft auf den Support-Seiten zum Download bereitgstellt. (rd)


Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen haben 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Wer seine digitale Sicherheit dem Zufall überlässt, setzt nicht nur seine Daten, sondern auch Vertrauen, Reputation und Business aufs Spiel. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die oft mit begrenzten Ressourcen gegen eine zunehmend professionelle Bedrohungslage kämpfen. Die Angreifer agieren gezielt, automatisiert und werden durch KI unterstützt.
