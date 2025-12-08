Windows 11 Version 25H2 neu auf allen PCs installierbar

Microsoft gestattet es jetzt allen Anwendern, das jüngste Feature Update für Windows mit der Kennung 25H2 zu installieren, so ein Bericht
von "Neowin". Einzige Bedingung ist, dass die Rechner die Mindestanforderungen erfüllen. Dazu wurde damit begonnen, das Update auch auf Windows 11 23H2 zu installieren, wie Microsoft
bereits vor einigen Wochen angekündigt hat.
Das Feature Update wird allerdings (noch) nicht automatisch installiert. Um den Download des Update-Pakets zu initialisieren, muss zuerst der Schalter "Erhalten Sie die neuesten Updates, sobald sie verfügbar sind" umgelegt werden. Daraufhin muss "Nach Updates suchen" angeklickt werden, worauf das Paket dann zur Installation angeboten wird.
Um zu prüfen, ob der verfügbare Rechner den Windows-11-Anforderungen entspricht, empfiehlt Microsoft die Nutzung der App PC Health Check, die Microsoft auf den Support-Seiten zum Download
bereitgstellt.
(rd)