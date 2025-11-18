Windows 11 Version 23H2 wird automatisch aktualisiert

Die Windows-Version 23H2 hat vergangene Woche am 11. November das Support-Ende erreicht. Microsoft
hat jetzt damit begonnen, diese Systeme automatisch auf das aktuelle Feature-Update mit der Kennung 25H2 zu aktualisieren, wie "Heise" berichtet

Laut Microsofts Release-Health-Seiten
hat man nun damit begonnen, die Home- und Pro-Version von Windows 11 23H2 auf die Version 25H2 zu aktualisieren. Die Enterprise- wie auch die Education-Version von Windows 11 23H2 werden derweil weiterhin mit Updates bedient, bei diesen Ausführungen endet der Support erst am 10. November 2026.
Wie Microsoft erklärt, wird das Update auf 25H2 allerdings nur auf Rechnern ausgespielt, die nicht von IT-Abteilungen verwaltet werden. Dem Aktualisierungsprozess kann man sich ansonsten nicht entziehen. Laut Microsoft lässt sich über die Update-Einstellungen allenfalls der Zeitpunkt des Einspielens bestimmen sowie über die Updates-aussetzen-Funktion das Aktualisieren um maximal vier Wochen hinausschieben.
