Windows 11 Version 23H2 wird automatisch aktualisiert
Quelle: Depositphotos

Nachdem der Support von Windows 11 23H2 am 11. November geendet hat, will Microsoft die Home- wie auch die Pro-Ausführungen automatisch auf die aktuelle Windows-Version 25H2 aktualisieren.
18. November 2025

     

Die Windows-Version 23H2 hat vergangene Woche am 11. November das Support-Ende erreicht. Microsoft hat jetzt damit begonnen, diese Systeme automatisch auf das aktuelle Feature-Update mit der Kennung 25H2 zu aktualisieren, wie "Heise" berichtet.

Laut Microsofts Release-Health-Seiten hat man nun damit begonnen, die Home- und Pro-Version von Windows 11 23H2 auf die Version 25H2 zu aktualisieren. Die Enterprise- wie auch die Education-Version von Windows 11 23H2 werden derweil weiterhin mit Updates bedient, bei diesen Ausführungen endet der Support erst am 10. November 2026.


Wie Microsoft erklärt, wird das Update auf 25H2 allerdings nur auf Rechnern ausgespielt, die nicht von IT-Abteilungen verwaltet werden. Dem Aktualisierungsprozess kann man sich ansonsten nicht entziehen. Laut Microsoft lässt sich über die Update-Einstellungen allenfalls der Zeitpunkt des Einspielens bestimmen sowie über die Updates-aussetzen-Funktion das Aktualisieren um maximal vier Wochen hinausschieben. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Windows 11 25H2 wird bereits breit ausgerollt

 21. Oktober 2025 - Überraschend früh ist das Herbst-Update 25H2 für Windows 11 bereits für eine breite Masse an Nutzern verfügbar. Möglich ist das wegen den neuen, kleineren Enablement Packages.

Wichtige Details fürs 25H2-Update von Windows 11 auf Business-PCs

 2. Oktober 2025 - Wer die Baseline-Updates von Windows 11 auf Business-Rechnern zum falschen Zeitpunkt einspielt, fliegt aus dem Hotpatch-Zyklus raus. In Folge brauchts für die Security-Updates bis zum nächsten Baseline-Update jeweils einen Reboot.

Windows 11 25H2: ISO-Dateien jetzt für Insider verfügbar

 14. September 2025 - Die ISO-Dateien für Windows 11 Version 25H2 stehen ab sofort im Release Preview Channel zum Download bereit. Damit können Mitglieder des Windows-Insider-Programms die kommende Version des Betriebssystems direkt installieren oder ein frisches Setup durchführen, noch bevor das Update offiziell ausgerollt wird.


