Wichtige Details fürs 25H2-Update von Windows 11 auf Business-PCs
Wer die Baseline-Updates von Windows 11 auf Business-Rechnern zum falschen Zeitpunkt einspielt, fliegt aus dem Hotpatch-Zyklus raus. In Folge brauchts für die Security-Updates bis zum nächsten Baseline-Update jeweils einen Reboot.
2. Oktober 2025

     

Nach dem offiziellen Start von Windows 11 25H2 schiebt Microsoft eine wichtige Nachricht für Business-IT-Admins zu den Update-Zyklen hinterher. Grundsätzlich kommen die zusätzlichen Updates für Windows 11 in zwei Formen: Entweder in sogenannten Baseline-Updates, die auch neue Features beinhalten und für die ein Neustart erforderlich ist, oder als Hotpatches, mit denen primär Security-Updates ausgerollt werden. Nun stellt Microsoft klar: Wer die Baseline-Updates ausserhalb der vierteljährlichen Baseline-Updates installiert, fällt aus dem Zyklus für die Hotpatches raus.

Rechner, die während der fixen Basis-Release-Zeiträume aktualisiert werden, bekommen normal Hotpatches. Wenn ausserhalt eines solchen Monates das Baseline-Update eingespielt wird, bekommt das Geröt keine Hotpatch-Updates mehr. Die Sicherheits-Updates bis zum nächsten Baseline-Update werden dann statt als Hotpatches als reguläre Updates eingespielt, die einen Neustart voraussetzen.


Um fürs Hotpatching berechtigt zu sein, müssen die Baseline-Updates jeweils im Januar, April, Juli oder Oktober eingespielt werden. Mehr Infos finden sich hier und hier. (win)


