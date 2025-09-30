cnt
Microsoft aktiviert Wi-Fi 7 für Unternehmensnetze
Quelle: Depositphotos

Mit Windows 11 24H2 und dem September-Update 2025 macht Microsoft die Wi-Fi-7-Unterstützung für Enterprise-Access-Points allgemein verfügbar. Ziel sind mehr Tempo, höhere Stabilität und verpflichtendes WPA3-Enterprise.
30. September 2025

     

Im eigenen Blog kündigt Microsoft an, dass Windows 11 ab Version 24H2 mit dem Vorschauupdate vom September 2025 Wi-Fi 7 in Firmenumgebungen freischaltet und damit höhere Leistung, verlässlichere Verbindungen und WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3)-Enterprise bringen will. Die Vorgabe soll stärkere Verschlüsselung ermöglichen, Brute-Force-Angriffe erschweren und sensible Daten während der Übertragung besser schützen.

Bei der Performance verweist Microsoft auf Multi-Link Operation zur gleichzeitigen Nutzung von 2,4, 5 und 6 GHz. Hinzu komme 320 MHz Kanalbreite im 6-GHz-Band für höhere Spitzendatenraten sowie 4096-QAM für rund 20 Prozent mehr Datendurchsatz. Davon sollen Anwendungen mit hoher Bandbreite und geringer Latenz profitieren, etwa Videokonferenzen, Streaming und AR oder VR.


Für den Einsatz in Unternehmen nennt Microsoft vier Voraussetzungen. Benötigt werden Windows 11 Version 24H2 mit dem nicht sicherheitsrelevanten Update vom September 2025 oder neuer, Endgeräte mit Wi-Fi-7-fähigen Chipsätzen, aktualisierte und für Wi-Fi 7 zertifizierte Windows-Treiber über den jeweiligen OEM oder IHV sowie bereitgestellte Wi-Fi-7-Enterprise-Access-Points im eigenen Netz. (dow)
Die Wlan-Einstellungen zeigen ein Windows-Gerät, das mit einem Wi-Fi 7 Enterprise-Zugangspunkt verbunden ist. (Quelle: Microsoft)
(Quelle: Depositphotos)


