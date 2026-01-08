Windows-11-Update 26H1 kommt exklusiv für Snapdragon-PCs

Mit dem Launch von Windows 11 hat Microsoft
im Herbst 2021 vom halbjährlichen auf einen jährlichen Feature-Update-Zyklus gewechselt und jeweils im Herbst ein grosses Update-Paket veröffentlicht, zuletzt die Version 25H2. Wie jetzt "Windows Central" berichtet
, soll dieses Frühjahr erstmals wieder ein Feature-Update veröffentlicht werden; allerdings nicht für die gesamte Basis an Windows-Geräten, sondern ausschliesslich für Rechner, die mit der Snapdragon-X2-Plattform arbeiten. Derzeit liegt im Canary Channel des Insider-Programms eine Preview vor. Der Hersteller Asus hat gegenüber "Windows Central" bereits bestätigt, dass die neuen Snapdragon-Rechner mit Windows 11 Version 26H1 ausgeliefert werden. Bestehende Windows-Rechner werden 26H1 derweil nicht erhalten, und die Verbesserungen und Korrekturen werden mit der auf Herbst erwarteten Windows-Version 26H2 verteilt werden.
Bei Windows 26H1 soll es sich zudem auch um mehr als einen typischen Versionssprung handeln. Während die Version 25H2 noch auf demselben Plattform-Release wie 24H2 basierte, arbeitet 26H1 mit einer neuen Version der Windows-Plattform, die den Codenamen "Bromine" trägt. Diese soll gegenüber der Version 25H2 Performance-Verbesserungen und mehr Stabilität bringen.
(rd)