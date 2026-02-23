cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Meta soll noch dieses Jahr eigene Smartwatch bringen
Quelle: Depositphotos

Meta soll noch dieses Jahr eigene Smartwatch bringen

Schon 2021 wurde berichtet, dass Meta eine eigene Smartwatch plant. Nachdem das Projekt zwischenzeitlich zugunsten anderer Wearables auf Eis gelegt war, soll nun ein erstes Modell schon 2026 auf den Markt kommen.
23. Februar 2026

     

Meta betritt nach einem Bericht von "The Information" (Paywall) ein weiteres Segment des Wearable-Marktes. Die 2021 gestarteten und jetzt wiederbelebten Anstrengungen von Mark Zuckerbergs Firma zur Entwicklung einer Android-basierten Smartwatch sollen demnach noch in diesem Jahr Früchte tragen. Ob die seinerzeitigen Gerüchte, dass das unter dem Codenamen Malibu 2 lancierte Projekt eine abnehmbare Kamera oder bis zu drei Kameras vorsehe, sich bewahrheiten, ist unklar. Laut dem Bericht soll die nun geplante Smartwatch jedoch mit Meta AI und Health-Tracking-Funktionen ausgestattet sein.


Aktuell setzt sich das Wearable-Programm von Meta primär aus VR-Headsets (Oculus/Meta Quest) und unter der Marke Ray-Ban vertriebenen Smart Glasses zusammen. Dem Vernehmen nach hat Meta neu insgesamt vier AR- und Mixed-Reality-Brillen in Entwicklung. Das nächste Mixed-Reality-Headset, Codename Phoenix, soll mit Verspätung ("Swiss IT Magazine" berichtete) Anfang 2027 vorgestellt werden. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

CES: Meta Ray-Ban wird zum Teleprompter für unterwegs

 7. Januar 2026 - Die Meta Ray-Ban-Displaybrille erhält neue Funktionen für Texteingabe und freihändiges Ablesen von Notizen. Zusätzlich wird die Fussgänger-Navigation erweitert, bleibt aber vorerst auf US-Städte begrenzt.

Ray-Ban Meta 2 & Ray-Ban Meta Display: Metas neue Smart Glasses

 18. September 2025 - Meta stellt gleich zwei neue Smart Glasses vor. Zum einen den Nachfolger der regulären Ray-Ban Meta-Brille, zum anderen ein neues Modell mit integriertem Heads-Up-Display.

Neues VR‑Display von Meta ist nur 3 Millimeter dick

 30. Juli 2025 - Meta Reality Labs und die Stanford University sollen ein ultradünnes VR-Display entwickelt haben: Nur drei Millimeter dick kombiniert es einen holografischen Wellenleiter mit KI-gestützten Bildkorrekturen für eine grosse Eyebox und scharfe 3D-Darstellungen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
Smart und souverän
Cloud-Souveränität: Technische Realität und praktische Umsetzung
Open Source im Office: Digitale Souveränität beginnt im Dokument
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
Warum nur wenige Unternehmen echten Nutzen aus KI ziehen
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER