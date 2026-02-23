Meta soll noch dieses Jahr eigene Smartwatch bringen

Meta betritt nach einem Bericht
von "The Information" (Paywall) ein weiteres Segment des Wearable-Marktes. Die 2021 gestarteten und jetzt wiederbelebten Anstrengungen von Mark Zuckerbergs Firma zur Entwicklung einer Android-basierten Smartwatch sollen demnach noch in diesem Jahr Früchte tragen. Ob die seinerzeitigen Gerüchte, dass das unter dem Codenamen Malibu 2 lancierte Projekt eine abnehmbare Kamera oder bis zu drei Kameras vorsehe, sich bewahrheiten, ist unklar. Laut dem Bericht soll die nun geplante Smartwatch jedoch mit Meta
AI und Health-Tracking-Funktionen ausgestattet sein.
Aktuell setzt sich das Wearable-Programm von Meta primär aus VR-Headsets (Oculus/Meta Quest) und unter der Marke Ray-Ban vertriebenen Smart Glasses zusammen. Dem Vernehmen nach hat Meta neu insgesamt vier AR- und Mixed-Reality-Brillen in Entwicklung. Das nächste Mixed-Reality-Headset, Codename Phoenix, soll mit Verspätung ("Swiss IT Magazine" berichtete
) Anfang 2027 vorgestellt werden.
(ubi)