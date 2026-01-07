CES: Meta Ray-Ban wird zum Teleprompter für unterwegs

Die Meta
Ray-Ban-Displaybrille soll künftig Texte per Fingergeste erfassen, Notizen als Teleprompter im Sichtfeld anzeigen und eine erweiterte Fussgänger-Navigation bieten, die zunächst nur in ausgewählten US-Städten verfügbar ist. Nach Angaben
von Meta werden die drei Funktionen über das Neural Band am Handgelenk gesteuert, das Handbewegungen erkennt und als Eingabe nutzt.
Für das Schreiben von Texten sollen Nutzer Buchstaben mit dem Finger auf beliebige Oberflächen zeichnen, während das Neural Band die Bewegungen in Text umwandelt. Laut Meta startet die Funktion zunächst in Whatsapp
und im Facebook Messenger und sei für Situationen gedacht, in denen man das Smartphone nicht hervorholen möchte.
Beim Teleprompter-Modus können Nutzer nach Darstellung des Konzerns Notizen vom Smartphone auf Textkarten übertragen, die dann im Sichtfeld der Brille erscheinen. Zwischen den Karten lasse sich über das Neural Band wechseln, der Rollout solle in dieser Woche beginnen und in mehreren Phasen erfolgen, Details zu Formatierung oder möglichen Längenbegrenzungen nennt Meta nicht.
Die Fussgänger-Navigation wird laut Unternehmen auf vier weitere US-Städte ausgeweitet, nämlich Denver, Las Vegas, Portland und Salt Lake City, und projiziert Wegbeschreibungen direkt ins Sichtfeld. Die Brille nutzt dafür ein monokulares Head-up-Display im rechten Glas mit 600 x 600 Pixeln und einer Helligkeit von 30 bis 5000 Nits, ausserdem nennt die Mitteilung eine 12-Megapixel-Kamera, Lautsprecher und fünf Mikrofone.
(dow)