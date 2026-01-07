cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
CES: Meta Ray-Ban wird zum Teleprompter für unterwegs
Quelle: Meta

CES: Meta Ray-Ban wird zum Teleprompter für unterwegs

Die Meta Ray-Ban-Displaybrille erhält neue Funktionen für Texteingabe und freihändiges Ablesen von Notizen. Zusätzlich wird die Fussgänger-Navigation erweitert, bleibt aber vorerst auf US-Städte begrenzt.
7. Januar 2026

     

Die Meta Ray-Ban-Displaybrille soll künftig Texte per Fingergeste erfassen, Notizen als Teleprompter im Sichtfeld anzeigen und eine erweiterte Fussgänger-Navigation bieten, die zunächst nur in ausgewählten US-Städten verfügbar ist. Nach Angaben von Meta werden die drei Funktionen über das Neural Band am Handgelenk gesteuert, das Handbewegungen erkennt und als Eingabe nutzt.

Für das Schreiben von Texten sollen Nutzer Buchstaben mit dem Finger auf beliebige Oberflächen zeichnen, während das Neural Band die Bewegungen in Text umwandelt. Laut Meta startet die Funktion zunächst in Whatsapp und im Facebook Messenger und sei für Situationen gedacht, in denen man das Smartphone nicht hervorholen möchte.


Beim Teleprompter-Modus können Nutzer nach Darstellung des Konzerns Notizen vom Smartphone auf Textkarten übertragen, die dann im Sichtfeld der Brille erscheinen. Zwischen den Karten lasse sich über das Neural Band wechseln, der Rollout solle in dieser Woche beginnen und in mehreren Phasen erfolgen, Details zu Formatierung oder möglichen Längenbegrenzungen nennt Meta nicht.

Die Fussgänger-Navigation wird laut Unternehmen auf vier weitere US-Städte ausgeweitet, nämlich Denver, Las Vegas, Portland und Salt Lake City, und projiziert Wegbeschreibungen direkt ins Sichtfeld. Die Brille nutzt dafür ein monokulares Head-up-Display im rechten Glas mit 600 x 600 Pixeln und einer Helligkeit von 30 bis 5000 Nits, ausserdem nennt die Mitteilung eine 12-Megapixel-Kamera, Lautsprecher und fünf Mikrofone. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Meta verschiebt Mixed-Reality-Brille Phoenix auf 2027

 8. Dezember 2025 - Meta gibt seiner nächsten Mixed-Reality-Brille mehr Zeit: Das intern Phoenix genannte Gerät soll statt in der zweiten Jahreshälfte 2026 nun erst in der ersten Hälfte 2027 erscheinen. Parallel arbeitet der Konzern an einem neuen Quest-Headset und einem Wearable mit dem Codenamen "Malibu 2".

Ray-Ban Meta 2 & Ray-Ban Meta Display: Metas neue Smart Glasses

 18. September 2025 - Meta stellt gleich zwei neue Smart Glasses vor. Zum einen den Nachfolger der regulären Ray-Ban Meta-Brille, zum anderen ein neues Modell mit integriertem Heads-Up-Display.

KI für Meta-Brillen neu auch in Deutsch verfügbar

 15. Juli 2025 - Die KI-unterstützten Brillen von Meta und Ray-Ban können neu auch Deutsch. Ausserdem beteiligt sich Meta mit einer beachtlichen Summe am Ray-Ban-Mutterkonzern Essilor Luxottica.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
Digitale Souveränität: Schweizer Daten gehören in die Schweiz
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER