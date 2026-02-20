Whatsapp sendet Chat-Auszug an neue Gruppenmitglieder

Whatsapp ermöglicht es künftig, beim Hinzufügen einer Person zu einer Gruppe einen Teil des bisherigen Gesprächsverlaufs zu senden. Nach Angaben
des Messenger-Anbieters umfasst dieser Auszug zwischen 25 und 100 der letzten Nachrichten, damit neue Mitglieder den wichtigsten Kontext erhalten, ohne dass einzelne Inhalte mühsam nachgereicht werden müssen.
Der Versand passiert laut der Mitteilung nicht automatisch, sondern muss aktiv gestartet werden. Gruppenadmins können die Funktion ausserdem für ihre Gruppe deaktivieren, Admins selbst sollen den Verlauf aber jederzeit teilen können.
Weiter heisst es, dass auch ein geteilter Nachrichtenverlauf Ende-zu-Ende-verschlüsselt bleiben. Für Transparenz sollen alle Gruppenmitglieder eine Benachrichtigung erhalten, wenn ein Verlauf verschickt wird, zudem bleiben Zeitstempel und Absender sichtbar und der geteilte Verlauf wird optisch klar von normalen Nachrichten getrennt. Die Einführung erfolgt laut Whatsapp
schrittweise.
(dow)