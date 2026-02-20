cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Whatsapp sendet Chat-Auszug an neue Gruppenmitglieder
Quelle: Whatsapp

Whatsapp sendet Chat-Auszug an neue Gruppenmitglieder

Whatsapp führt eine neue Gruppenfunktion ein, mit der neue Mitglieder schneller verstehen sollen, was zuletzt im Chat besprochen wurde. Dafür kann ein Auszug der letzten Nachrichten an die neu hinzugefügte Person geschickt werden.
20. Februar 2026

     

Whatsapp ermöglicht es künftig, beim Hinzufügen einer Person zu einer Gruppe einen Teil des bisherigen Gesprächsverlaufs zu senden. Nach Angaben des Messenger-Anbieters umfasst dieser Auszug zwischen 25 und 100 der letzten Nachrichten, damit neue Mitglieder den wichtigsten Kontext erhalten, ohne dass einzelne Inhalte mühsam nachgereicht werden müssen.

Der Versand passiert laut der Mitteilung nicht automatisch, sondern muss aktiv gestartet werden. Gruppenadmins können die Funktion ausserdem für ihre Gruppe deaktivieren, Admins selbst sollen den Verlauf aber jederzeit teilen können.


Weiter heisst es, dass auch ein geteilter Nachrichtenverlauf Ende-zu-Ende-verschlüsselt bleiben. Für Transparenz sollen alle Gruppenmitglieder eine Benachrichtigung erhalten, wenn ein Verlauf verschickt wird, zudem bleiben Zeitstempel und Absender sichtbar und der geteilte Verlauf wird optisch klar von normalen Nachrichten getrennt. Die Einführung erfolgt laut Whatsapp schrittweise. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Whatsapp bringt Sprach- und Videoanrufe ins Web

 10. Februar 2026 - Sprach- und Videoanrufe lassen sich künftig auch in der Web-Version von Whatsapp tätigen. Noch ist das Feature jedoch ersten Beta-Usern vorbehalten, bald soll es breiter ausgerollt werden.

Klage zieht Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Whatsapp in Zweifel

 4. Februar 2026 - Whistleblower gehen mit einer Sammelklage gegen Meta vor. Sie behaupten, die Verschlüsselung von Whatsapp greife nicht und der Konzern könne alle privaten Nachrichten mitlesen. An den Vorwürfen gibt es aber ebenfalls Zweifel.

Meta plant Bezahl-Abos für Whatsapp, Instagram und Facebook

 28. Januar 2026 - Whatsapp, Instagram und Facebook sollen kostenpflichtige Abos bekommen. Hinter der Paywall werden sich mit grosser Wahrscheinlichkeit KI-Funktionen finden, aber auch Privacy-Features könnten hinzukommen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Zwerge traf Schneewittchen im Wald?
Smart und souverän
Cloud-Souveränität: Technische Realität und praktische Umsetzung
Open Source im Office: Digitale Souveränität beginnt im Dokument
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
Warum nur wenige Unternehmen echten Nutzen aus KI ziehen
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER