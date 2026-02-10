cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Whatsapp bringt Sprach- und Videoanrufe ins Web
Quelle: Depositphotos

Whatsapp bringt Sprach- und Videoanrufe ins Web

Sprach- und Videoanrufe lassen sich künftig auch in der Web-Version von Whatsapp tätigen. Noch ist das Feature jedoch ersten Beta-Usern vorbehalten, bald soll es breiter ausgerollt werden.
10. Februar 2026

     

Whatsapp hat mit dem Rollout von Voice- und Video-Calls für Nutzer der Web-Version des Messaging-Dienstes begonnen, wie "Wabetainfo" berichtet. Solche Web-Calls können direkt aus dem Browser getätigt werden, ohne dass dazu die Desktop-App installiert werden muss. Als Erstes kommen User, die im Beta-Programm angemeldet sind, in den Genuss der neuen Möglichkeit. In den kommenden Wochen soll der Zugang zu dem Feature auf eine breitere Nutzergemeinde ausgeweitet werden. Darüpber freuen dürften sich auch Linux-Anwender, für die es keine Desktop-App gibt.

Die Neuerung steht im Kontext der Einführung von Gruppenanrufen im Webclient von Whatsapp, die der Anbieter im Dezember 2025 angekündigt hat. Das Feature wird seit rund einem Jahr entwickelt und verfeinert, damit der Komfort beim Anrufen dem der App-Varianten gleichkommt. Gruppenanrufe sollen mit bis zu 32 Teilnehmenden möglich sein. Dazu kommen weitere Features wie Anruf-Links und terminierte Anrufe.


In der aktuellen ersten Phase beschränkt sich das Anrufen via Webclient allerdings auf individuelle Chats. Der Support für Gruppenanrufe soll später folgen. Alle Anrufe werden End-to-End verschlüsselt, was dem Standard der Apps für Android, iOS und Desktop-Betriebssysteme entspricht. Dabei wird das Signal-Protokoll verwendet, das Whatsapp seit Jahren für die Verschlüsselung der Messages nutzt. Zusätzlich zu Sprach- und Videoanrufen ist auch Screen Sharing in Echtzeit möglich – auch dies analog zu den bestehenden Whatsapp-Apps. Voraussetzung dafür ist, dass die Teilnehmer sich in einem aktiven Video-Call befinden. Screensharing wird bei Sprachanrufen nicht unterstützt. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Meta plant Bezahl-Abos für Whatsapp, Instagram und Facebook

 28. Januar 2026 - Whatsapp, Instagram und Facebook sollen kostenpflichtige Abos bekommen. Hinter der Paywall werden sich mit grosser Wahrscheinlichkeit KI-Funktionen finden, aber auch Privacy-Features könnten hinzukommen.

Whatsapp kündigt neue Features "für die Festtage" an

 15. Dezember 2025 - Mit einer ganzen Reihe von neuen Features überrascht Whatsapp seine Nutzer in der Vorweihnachtszeit. Eine der wichtigsten Neuerungen sind Missed Call Messages – Audio- oder Videomitteilungen an Angerufene, die man nicht erreicht hat.

EU ermittelt wegen Metas KI-Sperre in Whatsapp

 5. Dezember 2025 - Die EU-Kommission hat ein Wettbewerbsverfahren gegen Meta eröffnet, weil der Konzern KI-Anbietern wie Microsoft Copilot den Zugang zu Whatsapp weitgehend sperrt und gleichzeitig den eigenen Dienst Meta AI auf der Plattform lässt.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
Cloud-Souveränität: Technische Realität und praktische Umsetzung
Open Source im Office: Digitale Souveränität beginnt im Dokument
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
Warum nur wenige Unternehmen echten Nutzen aus KI ziehen
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER