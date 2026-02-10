Whatsapp bringt Sprach- und Videoanrufe ins Web

Whatsapp hat mit dem Rollout von Voice- und Video-Calls für Nutzer der Web-Version des Messaging-Dienstes begonnen, wie "Wabetainfo" berichtet
. Solche Web-Calls können direkt aus dem Browser getätigt werden, ohne dass dazu die Desktop-App installiert werden muss. Als Erstes kommen User, die im Beta-Programm angemeldet sind, in den Genuss der neuen Möglichkeit. In den kommenden Wochen soll der Zugang zu dem Feature auf eine breitere Nutzergemeinde ausgeweitet werden. Darüpber freuen dürften sich auch Linux-Anwender, für die es keine Desktop-App gibt.
Die Neuerung steht im Kontext der Einführung von Gruppenanrufen im Webclient von Whatsapp
, die der Anbieter im Dezember 2025 angekündigt hat. Das Feature wird seit rund einem Jahr entwickelt und verfeinert, damit der Komfort beim Anrufen dem der App-Varianten gleichkommt. Gruppenanrufe sollen mit bis zu 32 Teilnehmenden möglich sein. Dazu kommen weitere Features wie Anruf-Links und terminierte Anrufe.
In der aktuellen ersten Phase beschränkt sich das Anrufen via Webclient allerdings auf individuelle Chats. Der Support für Gruppenanrufe soll später folgen. Alle Anrufe werden End-to-End verschlüsselt, was dem Standard der Apps für Android, iOS und Desktop-Betriebssysteme entspricht. Dabei wird das Signal-Protokoll verwendet, das Whatsapp seit Jahren für die Verschlüsselung der Messages nutzt. Zusätzlich zu Sprach- und Videoanrufen ist auch Screen Sharing in Echtzeit möglich – auch dies analog zu den bestehenden Whatsapp-Apps. Voraussetzung dafür ist, dass die Teilnehmer sich in einem aktiven Video-Call befinden. Screensharing wird bei Sprachanrufen nicht unterstützt.
(ubi)