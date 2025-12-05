cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
EU ermittelt wegen Metas KI-Sperre in Whatsapp
Quelle: Depositphotos

EU ermittelt wegen Metas KI-Sperre in Whatsapp

Die EU-Kommission hat ein Wettbewerbsverfahren gegen Meta eröffnet, weil der Konzern KI-Anbietern wie Microsoft Copilot den Zugang zu Whatsapp weitgehend sperrt und gleichzeitig den eigenen Dienst Meta AI auf der Plattform lässt.
5. Dezember 2025

     

Die EU-Kommission prüft, ob Metas neue Regeln für die Whatsapp Business Solution gegen das EU-Wettbewerbsrecht verstossen. Konkret geht es darum, dass KI-Anbieter seit 15. Oktober 2025 nicht mehr über Whatsapp mit Kunden arbeiten dürfen, wenn "allgemeine KI" ihr Hauptdienst ist. Für bereits integrierte KI-Anbieter soll dieselbe Einschränkung ab 15. Januar 2026 gelten – also ab jenem Datum, an dem Dienste wie Microsoft Copilot aus Whatsapp verschwinden sollen (IT Magazine berichtete).

Weiter zulässig seien nur noch KI-Funktionen als Ergänzung, etwa für automatisierte Kundenbetreuung über Whatsapp. KI-Assistenten, mit denen Nutzer direkt chatten und allgemeine Fragen stellen können, wären damit weitgehend ausgeschlossen. Metas eigener Assistent Meta AI bleibe dagegen auf Whatsapp verfügbar – genau dieser Unterschied steht nun im Fokus der Wettbewerbshüter.


Die Kommission betont, dass Whatsapp wegen seiner grossen Verbreitung eine besonders starke Stellung im Messaging-Markt hat. Wenn Meta hier Drittanbieter-KI aussperrt, während Meta AI als einziger Dienst voll verfügbar bleibt, könnte das nach Einschätzung der Behörde ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung sein. Juristisch prüfe Brüssel einen möglichen Verstoss gegen Artikel 102 AEUV, der die Ausnutzung einer dominanten Position im EU-Binnenmarkt verbietet.

Das Verfahren gelte für den gesamten Europäischen Wirtschaftsraum, mit Ausnahme von Italien, weil dort bereits die nationale Wettbewerbsbehörde zu Metas Verhalten tätig sei. Die EU-Kommission kündigt ausserdem an, die Untersuchung mit Priorität voranzutreiben. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass der Start eines formellen Verfahrens keine Vorentscheidung bedeutet. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Meta schmeisst Copilot und Co. aus Whatsapp raus

 26. November 2025 - Künftig soll keine Integration von Drittanbieter-KIs in Whatsapp mehr möglich sein. Eine Aktualisierung von Metas Nutzungsbedingungen untersagt dies künftig.

Whatsapp überarbeitet Info-Funktion

 25. November 2025 - Die Info-Funktion von Whatsapp bietet neu deutlich mehr Möglichkeiten. Unter anderem kann man seine Kontakte informieren, was man gerade macht, und diese können in Chats darauf reagieren.

Neuer Android-Trojaner liest verschlüsselte Chats mit

 24. November 2025 - Der Android-Schädling Sturnus stiehlt nicht nur Bankzugänge, sondern kann auch Chats in eigentlich geschützten Messengern wie Whatsapp, Telegram und Signal mitlesen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
AI 2035: 900 Milliarden autonome Agenten
Digitale Souveränität beginnt bei Ihren Endpoints
Cisco: Doppelter Einsatz für eine belastbare Infrastruktur
OPTIMAL SYSTEMS verstärkt Schweizer Präsenz mit Inacta
Netzwerk neu denken
Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's
Advertorial

Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's

Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen haben 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Wer seine digitale Sicherheit dem Zufall überlässt, setzt nicht nur seine Daten, sondern auch Vertrauen, Reputation und Business aufs Spiel. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die oft mit begrenzten Ressourcen gegen eine zunehmend professionelle Bedrohungslage kämpfen. Die Angreifer agieren gezielt, automatisiert und werden durch KI unterstützt.
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER