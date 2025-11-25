Whatsapp überarbeitet Info-Funktion

Whatsapp
hat seine Info-Funktion überarbeitet. Bislang konnte man über Info im Wesentlichen seinen eigenen Status, einen Gedanken oder oft einfach ein paar Emojis mit anderen teilen. In seiner neuen Form bietet die Info-Funktion nun erweiterte Nutzungsmöglichkeiten.
So können User laut Whatsapp-Blog
neu mit einem Emoji und einem kurzen Satz mitteilen, warum sie gerade nicht verfügbar sind oder was sie beschäftigt. Die Info erscheint künftig prominenter: sowohl oben in Einzelchats als auch im persönlichen Profil. Zudem kann direkt im Chat auf eine Info reagiert werden.
Die neue Info läuft standardmässig nach 24 Stunden ab, kann aber individuell kürzer oder länger angezeigt werden. Die entsprechende Einstellung ist unter "Info festlegen" im Menü verfügbar. Auch die Sichtbarkeit lässt sich anpassen – etwa auf alle Kontakte oder nur bestimmte Gruppen, je nach gewählter Datenschutz-Einstellung.
Die neue Info-Funktion wird seit einigen Tagen für alle Mobilgeräte ausgerollt.
(mw)