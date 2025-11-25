cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Whatsapp überarbeitet Info-Funktion
Quelle: Whatsapp

Whatsapp überarbeitet Info-Funktion

Die Info-Funktion von Whatsapp bietet neu deutlich mehr Möglichkeiten. Unter anderem kann man seine Kontakte informieren, was man gerade macht, und diese können in Chats darauf reagieren.
25. November 2025

     

Whatsapp hat seine Info-Funktion überarbeitet. Bislang konnte man über Info im Wesentlichen seinen eigenen Status, einen Gedanken oder oft einfach ein paar Emojis mit anderen teilen. In seiner neuen Form bietet die Info-Funktion nun erweiterte Nutzungsmöglichkeiten.

So können User laut Whatsapp-Blog neu mit einem Emoji und einem kurzen Satz mitteilen, warum sie gerade nicht verfügbar sind oder was sie beschäftigt. Die Info erscheint künftig prominenter: sowohl oben in Einzelchats als auch im persönlichen Profil. Zudem kann direkt im Chat auf eine Info reagiert werden.


Die neue Info läuft standardmässig nach 24 Stunden ab, kann aber individuell kürzer oder länger angezeigt werden. Die entsprechende Einstellung ist unter "Info festlegen" im Menü verfügbar. Auch die Sichtbarkeit lässt sich anpassen – etwa auf alle Kontakte oder nur bestimmte Gruppen, je nach gewählter Datenschutz-Einstellung.

Die neue Info-Funktion wird seit einigen Tagen für alle Mobilgeräte ausgerollt. (mw)


Weitere Artikel zum Thema

Whatsapp testet Multi-Account-Funktion in iOS

 20. November 2025 - Whatsapp testet in der iOS-Beta eine Multi-Account-Funktion, mit der Nutzer mehrere Konten in einer App verwalten können.

Whatsapp: Alle 3,5 Milliarden Nutzerprofile im Web zugänglich

 20. November 2025 - Österreichische Forscher konnten alle existierenden Whatsapp-Profile frei über das Web abrufen – mit geringen Hürden und Zugriff auf sensible Informationen.

Whatsapp unterstützt neu Third Party Chats für User in Europa

 17. November 2025 - In Bälde sollen auch europäische Whatsapp-Nutzer mit Teilnehmern anderer Chat-Plattformen direkt kommunizieren können. Die Privatsphäre soll dabei gewährleistet bleiben.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
Netzwerk neu denken
Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's
Advertorial

Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's

Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen haben 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Wer seine digitale Sicherheit dem Zufall überlässt, setzt nicht nur seine Daten, sondern auch Vertrauen, Reputation und Business aufs Spiel. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die oft mit begrenzten Ressourcen gegen eine zunehmend professionelle Bedrohungslage kämpfen. Die Angreifer agieren gezielt, automatisiert und werden durch KI unterstützt.
Sichere Netze für die hybride Arbeitswelt.
KI-Schutzwall: IBMs Echtzeit-Lösungen
Netzwerksicherheit mit TP-Link Omada
Generative KI im öffentlichen Sektor: Chancen und Herausforderung
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER