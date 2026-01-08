Outlook-Fehler blockiert verschlüsselte Mails

Ein aktuelles Update kann dazu führen, dass verschlüsselte Nachrichten in Classic Outlook unlesbar werden. Microsoft schreibt
, das Problem trete nach dem Update auf Current Channel Version 2511 mit Build 19426.20218 auf und betreffe E-Mails, die mit der Option "Nur verschlüsseln" geschützt wurden.
In solchen Fällen erscheint laut dem Unternehmen im Lesebereich oft der Hinweis: "Diese Nachricht mit eingeschränkten Berechtigungen kann im Lesebereich erst angezeigt werden, nachdem Sie Ihre Anmeldeinformationen bestätigt haben. Öffnen Sie das Element, um dessen Inhalt zu lesen und Ihre Anmeldeinformationen zu bestätigen." Beim Öffnen sehen Empfänger demnach statt der Nachricht eine Datei namens message_v2.rpmsg, der Inhalt bleibt gesperrt.
Eine dauerhafte Lösung ist laut Microsoft in Arbeit, ein Termin wird nicht genannt. Als Übergang nennt der Anbieter zwei Auswege: Absender sollen die Verschlüsselung in der E-Mail nicht über "Datei" und dann "Verschlüsseln" setzen, sondern im Nachrichtenfenster über "Optionen" und dort "Verschlüsseln", danach "Verschlüsseln" oder "Nicht weiterleiten". Alternativ können Betroffene zur vorherigen Office-Version 16.0.19426.20186 zurückkehren, indem sie alle Office-Programme schliessen und unter Windows die Eingabeaufforderung als Administrator starten, um diesen Befehl auszuführen.
"%programfiles%Common FilesMicrosoft SharedClickToRunofficec2rclient.exe" /update user updatetoversion=16.0.19426.20186
