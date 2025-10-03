cnt
Microsoft untersucht Outlook-Bug, der App-Start verhindert
Quelle: Depositphotos

Microsoft untersucht Outlook-Bug, der App-Start verhindert

Microsoft macht auf einen Fehler beim klassischen Outlook aufmerksam, der den Start der Anwendung verhindert. Betroffenen Kunden wird empfohlen, einen Support-Fall im Admin Portal zu eröffnen.
3. Oktober 2025

     

Bei Microsoft untersucht man derzeit einen Fehler bei der klassischen Outlook-App, der laut einem Bericht von "Bleeping Computer" die App abstürzen lässt. Wie der Softwareriese bereits Ende September publik machte, betrifft der Fehler Microsoft-365-Kunden, welche die klassische Outlook-App auf Windows-Rechnern nutzen.

Der Fehler macht sich dadurch bemerkbar, dass sich die App nicht starten lässt und stattdessen folgende Fehlermeldung ausgegeben wird: "Microsoft Outlook kann nicht gestartet werden. Das Outlook-Fenster kann nicht geöffnet werden. Der Versuch einer Anmeldung bei Microsoft Exchange ist fehlgeschlagen."


Um zu prüfen, ob bei einem misslungenen Outlook-Start das besagte Problem vorliegt, empfiehlt Microsoft eine Fiddler-Aufzeichnung zu erstellen, worin der Fehlerhinweis "LID: 49586 - Authentication concurrency limit is reached" enthalten sein müsste.

Einen Workaround kann Microsoft derzeit nicht bieten und empfiehlt statt dessen allen Kunden, via Microsoft 365 Admin Portal einen Support-Fall zu eröffnen. Der Exchange Online Support müsse daraufhin eine Dienst-Änderung beantragen, um das Problem zu lösen. Alternativ empfiehlt der Konzern, die Webversion von Outlook zu nutzen oder gleich auf die neue Version umzusteigen. (rd)


