Whatsapp testet Multi-Account-Funktion in iOS

In der aktuellen iOS-Beta-Version von Whatsapp
können ausgewählte Nutzer mehrere Accounts auf einem Gerät anlegen und ohne Ab- und Anmeldung zwischen ihnen wechseln. Nach Angaben
von "Wabetainfo" erscheint dafür im Einstellungsbereich eine neue Account-Liste oder ein zusätzlicher Button, über den sich ein weiterer Account hinzufügen lässt. In der aktuellen Phase lassen sich demnach bis zu zwei Accounts in derselben App nutzen, wobei jeder Account seinen eigenen Chatverlauf, Benachrichtigungen und Backup-Einstellungen behält.
Weiter heisst es, dass neue Accounts mit einer bisher nicht genutzten Telefonnummer verknüpft oder bestehende Konten übernommen werden können, etwa frühere Whatsapp- oder Whatsapp-Business-Accounts oder ein Begleit-Account per QR-Code. Nachrichten und Einstellungen dieses Begleit-Accounts werden nach der Verknüpfung automatisch mit dem Hauptgerät synchronisiert. Datenschutzeinstellungen wie Zuletzt-online-Anzeige, Profilbild, Lesebestätigungen sowie Medien-Downloads und stummgeschaltete Chats werden für jeden Account separat verwaltet, sodass sich die Profile wie eigenständige Installationen verhalten.
Laut Bericht hat Whatsapp auch die Bedienung und Benachrichtigungen für mehrere Konten angepasst. Eingehende Nachrichten werden demnach mit Absender und zugehörigem Account-Namen angezeigt und der Wechsel zwischen Konten ist über die Account-Liste, einen langen Druck auf den Einstellungen-Tab oder einen Doppeltipp möglich. Die Multi-Account-Funktion arbeitet zudem mit App Lock zusammen, sodass beim Wechsel zu gesicherten Accounts erneut Face ID, Touch ID oder der Gerätecode abgefragt wird. Der Testlauf ist derzeit auf eine begrenzte Zahl von iOS-Beta-Testern beschränkt, soll aber mit künftigen Updates schrittweise auf weitere Nutzer ausgeweitet werden.
(dow)