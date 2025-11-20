cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Whatsapp testet Multi-Account-Funktion in iOS
Quelle: Depositphotos

Whatsapp testet Multi-Account-Funktion in iOS

Whatsapp testet in der iOS-Beta eine Multi-Account-Funktion, mit der Nutzer mehrere Konten in einer App verwalten können.
20. November 2025

     

In der aktuellen iOS-Beta-Version von Whatsapp können ausgewählte Nutzer mehrere Accounts auf einem Gerät anlegen und ohne Ab- und Anmeldung zwischen ihnen wechseln. Nach Angaben von "Wabetainfo" erscheint dafür im Einstellungsbereich eine neue Account-Liste oder ein zusätzlicher Button, über den sich ein weiterer Account hinzufügen lässt. In der aktuellen Phase lassen sich demnach bis zu zwei Accounts in derselben App nutzen, wobei jeder Account seinen eigenen Chatverlauf, Benachrichtigungen und Backup-Einstellungen behält.

Weiter heisst es, dass neue Accounts mit einer bisher nicht genutzten Telefonnummer verknüpft oder bestehende Konten übernommen werden können, etwa frühere Whatsapp- oder Whatsapp-Business-Accounts oder ein Begleit-Account per QR-Code. Nachrichten und Einstellungen dieses Begleit-Accounts werden nach der Verknüpfung automatisch mit dem Hauptgerät synchronisiert. Datenschutzeinstellungen wie Zuletzt-online-Anzeige, Profilbild, Lesebestätigungen sowie Medien-Downloads und stummgeschaltete Chats werden für jeden Account separat verwaltet, sodass sich die Profile wie eigenständige Installationen verhalten.


Laut Bericht hat Whatsapp auch die Bedienung und Benachrichtigungen für mehrere Konten angepasst. Eingehende Nachrichten werden demnach mit Absender und zugehörigem Account-Namen angezeigt und der Wechsel zwischen Konten ist über die Account-Liste, einen langen Druck auf den Einstellungen-Tab oder einen Doppeltipp möglich. Die Multi-Account-Funktion arbeitet zudem mit App Lock zusammen, sodass beim Wechsel zu gesicherten Accounts erneut Face ID, Touch ID oder der Gerätecode abgefragt wird. Der Testlauf ist derzeit auf eine begrenzte Zahl von iOS-Beta-Testern beschränkt, soll aber mit künftigen Updates schrittweise auf weitere Nutzer ausgeweitet werden. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Whatsapp: Alle 3,5 Milliarden Nutzerprofile im Web zugänglich

 20. November 2025 - Österreichische Forscher konnten alle existierenden Whatsapp-Profile frei über das Web abrufen – mit geringen Hürden und Zugriff auf sensible Informationen.

Whatsapp unterstützt neu Third Party Chats für User in Europa

 17. November 2025 - In Bälde sollen auch europäische Whatsapp-Nutzer mit Teilnehmern anderer Chat-Plattformen direkt kommunizieren können. Die Privatsphäre soll dabei gewährleistet bleiben.

Whatsapp rollt Media Hub auf Desktop aus

 11. November 2025 - Whatsapp ist daran, einen neuen Media Hub in der Browser-Version sowie auf Macs einzuführen, um Bilder, Video und Links schneller zu finden.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Aus welcher Stadt stammten die Bremer Stadtmusikanten?
Netzwerk neu denken
Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's
Advertorial

Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's

Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen haben 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Wer seine digitale Sicherheit dem Zufall überlässt, setzt nicht nur seine Daten, sondern auch Vertrauen, Reputation und Business aufs Spiel. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die oft mit begrenzten Ressourcen gegen eine zunehmend professionelle Bedrohungslage kämpfen. Die Angreifer agieren gezielt, automatisiert und werden durch KI unterstützt.
Sichere Netze für die hybride Arbeitswelt.
KI-Schutzwall: IBMs Echtzeit-Lösungen
Netzwerksicherheit mit TP-Link Omada
Generative KI im öffentlichen Sektor: Chancen und Herausforderung
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER