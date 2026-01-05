cnt
Windows 11 weniger performant als frühere Windows-Generationen
Quelle: Youtube/TrigrZolt

Windows 11 weniger performant als frühere Windows-Generationen

Im direkten Vergleichstest der letzten sechs Windows-Generationen belegte Windows 11 erstaunlich oft den letzten Platz, während Windows XP wie auch Windows 7 nicht selten die beste Performance aufweisen.
5. Januar 2026

     

Immer wieder ist zu hören, Windows 11 biete im Vergleich zu Windows 10 oder auch zu Windows 8 weniger Performance. Dass derartige Behauptungen nicht aus der Luft gegriffen sind, zeigt jetzt ein Vergleichstest, bei dem die letzten sechs Generationen von Microsofts Betriebssystemen gegenübergestellt wurden.

Wie "Tom's Hardware" berichtet, wurden die letzten Versionen von Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8.1 sowie Windows 10 und 11 jeweils auf einem Lenovo Thinkpad mit 8 GB RAM und einem Intel-i5-Prozessor installiert, um die Leistungsfähigkeit und das Verhalten der verschiedenen Betriebssystemgenerationen gegenüberzustellen.


Als erstes wurde die Startzeit gemessen, wobei sich Windows 8.1 als das am schnellsten startende System erwies, während Windows 11 sich als am langsamsten herausstellte. Weiter wurde ermittelt, wie viel Speicherplatz das Betriebssystem belegt. Hier erwies sich XP mit 18,9 GB am genügsamsten, während Windows 7 mit 44,6 GB am meisten Harddisk-Platz benötigt. Auch beim RAM-Bedarf im Idle-Modus erwies sich Windows XP mit 0,8 als am sparsamsten, während Windows 11 mit 3,3 GB mehr als viermal so viel benötigt. Schliesslich wurde auch getestet, wie viele Tabs sich sich in einem Webbrowser laden lassen. Bei Windows 11 war bei 49 Tabs das Ende der Fahnenstange erreicht, während Windows 8.1 mit über 250 Tabs zurecht kam. Beim Test der Akku-Einsatzdauer gab der Rechner mit Windows 11 am schnellsten den Geist auf, wobei die Unterschiede zwischen den Systemen nur minimal ausfielen.

Bei den Performance-Tests fand sich Windows 11 durchs Band am Schluss der Rangliste. Beim Export von Audiodaten aus Audacity wie auch beim Video-Rendering via Openshot fand sich Windows 11 auf dem zweitletzten respektive auf dem letzten Platz. Auch beim Start von Anwendungen fand sich Windows 11 bei allen Tests auf dem letzten Platz. Beim Benchmark-Test mit CPU-Z erwies sich Windows XP als Sieger im Single-Threaded- und Windows 7 im Multitreaded-Test. Windows 11 figurierte bei beiden Test auf dem vierten Rang. Windows XP machte schliesslich auch beim CrystalDiskMark-Test das Rennen, während Windows 11 hier immerhin den dritten Platz schaffte. (rd)



