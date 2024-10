Windows 11 24H2 sorgt für Leistungssprung bei alten PCs

Windows 11 24H2 soll positive Performance-Effekte mit sich bringen – zumindest bei alten Rechnern. So berichten mehrere Nutzer in einem Thread auf Reddit von entsprechenden Leistungssprüngen bei ihren älteren PCs. Das Betriebssystem soll besonders bei geringer Speicherausrüstung grundsätzlich flüssiger und schneller laufen.Insgesamt ist das Feedback der Nutzer in diesem Thread äusserst positiv. Sie berichten besonders von einer vergleichsweise geringen RAM-Auslastung trotz mehrerer parallel ausgeführter Tasks. Üblicherweise folgen auf Windows-Updates hingegen gerne Meldungen zu technischen Problemen, wie es zuletzt bei KB5043145 der Fall war ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Allerdings beziehen sich die Meldungen ausschliesslich auf ältere PCs. Bei neueren Systemen dürften diese Vorteile wiederum kaum mehr ins Gewicht fallen. (sta)