Windows 11: Update KB5043145 führt zu massiven Problemen

Wer das optionale Windows-11-Update KB5043145 von vergangener Woche noch nicht installiert hat, sollte die Finger davon lassen. Diverse Techportale, darunter " Windowslatest " berichten, dass einige Nutzer nach der Installation den Computer nicht mehr starten können. Anwender berichten vom berüchtigten Blue Screen of Death oder sogar von einem Green Screen of Death. Weitere genannte Probleme sind mehrfache, ungewollte Neustarts und in einigen Fällen wurde die Bitlocker-Wiederherstellung ausgelöst, wie Microsoft in diesem Support-Dokument unter "Known issues" schreibt . Betroffen sind Windows 11 Version 23H2 und Windows 11 Version 22H2.Microsoft hat die diversen Probleme mittlerweile bestätigt und deshalb das Update zurückgezogen, wie Borns Blog berichtet. Betroffene Nutzer sollen sich via Feedback-Hub melden. Microsoft selbst schreibt, man untersuche das Problem derzeit und werde informieren, sobald mehr dazu bekannt sei. (cma)