Microsoft startet Hotpatching für Windows Server 2025

Einfachere Änderungskontrolle, kürzere Patch-Fenster, einfachere Orchestrierung: Microsoft verspricht mit dem Start von Hotpatching für Windows Server 2025 in der Public Preview zahlreiche Vorteile für Admins. Hotpatching ermöglicht das Einspielen von Security-Updates ohne Reboot der entsprechenden Systeme. Microsoft spricht in einem Blog-Beitrag gar von einem "Gamer Changer" und zählt noch weitere Vorteile auf.Die Entwickler aus Redmond versprechen unter anderem einen niedrigeren Workload, da statt zwölf obligatorischen Neustarts pro Jahr nur noch vierteljährliche Neustarts anstehen. Zudem bewirbt Microsoft einen schnelleren Download der Updates und eine Installation mit niedrigeren Speicher- und CPU-Anforderungen. Hinzu komme eine leichtere Patch-Orchestrierung.Hotpatch ist bereits seit einigen Jahren in der Azure-Edition von Windows Server 2022 Datacenter verfügbar. Nun rüstet Microsoft auch Windows Server 2025 Datacenter sowie die Standard Edition auf. Aktiviert wird das Feature über das Azure Arc Agent-Setup. (sta)