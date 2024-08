Performance-Probleme bei Windows Server 2019 bestätigt

Vor rund einer Woche wurde bekannt, dass das im Rahmen der August-Patch-Runde veröffentlichte Update für massive Performance-Probleme bei Windows Server 2019 wie auch bei Windows 10 sorgen kann ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Diese Woche hat Microsoft einem Bericht von "Toms Hardware" zufolge nun bestätigt, dass das Update mit der Kennung KB5041578 Probleme mit sich bringt und dafür sorgen kann, dass Geräte mit Windows Server 2019 plötzlich langsam werden und nicht mehr auf Eingaben reagieren. Dazu soll unter Umständen eine durch den Kryptographie-Service versursachte hohe CPU-Belastung auftreten. Teils sollen sich Geräte auch nur noch sehr langsam oder überhaupt nicht mehr starten lassen.Microsoft will das Problem via Known Issue Rollback, kurz KIR, lösen und in einem künftigen Windows Update einen entsprechenden Fix einbauen. Um den KIR anzustossen ist eine Änderung in den Gruppenrichtlinien vonnöten, die Microsoft hier erklärt. (rd)