Zwangsupdate für User mit Windows 11 Version 22H2

Am kommenden 8. Oktober hat die Windows-Version 22H2 ihr Support-Ende erreicht und Microsoft wird keine Security Patches mehr zur Verfügung stellen, wie Günter Born in seinem Blog berichtet . Wer noch auf diesen betagten Versionen arbeitet, hat damit noch gut zwei Wochen Zeit, sein System auf die nächsthöhere, noch unterstützte Version zu aktualisieren. Verzichtet man auf diesen Schritt, bekommt man das Update auf die Version 23H2 automatisch installiert. Dies gilt sowohl für die Home- als auch für die Pro-Version.Ebenfalls per 8. Oktober endet der Support für die Education-, die Enterprise- wie auch die IoT-Ausführungen von Windows 11 Version 21H2. Handelt es sich bei den betreffenden Rechnern um verwaltete Systeme, erfolgt allerdings keine automatische Aktualisierung und das Update muss Admin-seitig angestossen werden.Systeme mit Windows 11 Version 22H2 lassen sich in der Regel problemlos auf die Version 23H2 aktualisieren, zumal die Systemanforderungen identisch sind. Wie Microsoft festhält , wird hier wie dort mindestens ein Intel-Prozessor der 8. Generation vorausgesetzt. (rd)