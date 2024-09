Das Ende von WSUS naht - der Dienst gilt als veraltet

Microsoft verlagert die Windows Server Update Services (WSUS) in die Schublade "veraltet" und kündigt den Schritt in einer knapp gehaltenen Techcommunity-Mitteilung an. Dort heisst es: "Als Teil unserer Vision für eine vereinfachte Windows-Verwaltung aus der Cloud hat Microsoft den Deprecated-Status von Windows Server Update Services (WSUS) angekündigt." Das bedeutet zunächst, dass nicht mehr in neue Funktionen investiert wird. Micosoft nimmt auch keine neuen Funktionsanfragen für WSUS mehr entgegen. Die bestehende Funktionalität bleibt jedoch erhalten, und es darf auch künftig mit Updates über den WSUS-Kanal gerechnet werden.Die WSUS-Rolle ist in Windows Server 2025 weiterhin verfügbar. Microsoft rät Unternehmen aber zum Übergang zu Cloud Tools wie Windows Autopatch und Microsoft Intune für die Verwaltung von Client-Updates sowie zu Azure Update Manager für die Verwaltung von Server-Updates. (ubi)