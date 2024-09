Windows App per sofort allgemein verfügbar

Im November vor einem Jahr hat Microsoft anlässlich der Ignite-Konferenz die Windows App erstmals vorgestellt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Dabei handelt es sich um eine Art Hub oder Remote-Client, der den Zugriff auf Windows-Plattformen von diversen Quellen erlaubt. Dazu zählen neben Windows 365 auch Azure Virtual Desktop, Remote Desktop oder Microsoft Dev Box. Die Windows App steht per sofort als Webanwendung, für Windows sowie für die Apple-Betriebssysteme zur Verfügung. Eine Android-Version befindet sich in der Public Preview.Die Windows App verfügt über einen anpassbaren Home Screen und unterstützt Multi-Monitor-Support ebenso wie die USB-Umleitung oder das einfache Wechseln zwischen zwei Accounts. Hinzu kommt die Zwei-Faktor-Authentifizierung für eine sichere Anmeldung. Wie Microsoft in einem Blog Post erklärt , sind mit der allgemeinen Verfügbarkeit zudem eine Reihe von Neuerungen dazugekommen wie ein vereinfachtes Geräte-Management, In-App-Feedback oder ein einfacher Entra-ID-Kontowechsel für iOS- und MacOS-Benutzer.Die Windows App steht per sofort im Microsoft Store wie auch in Apples App Store zum Download zur Verfügung. (rd)