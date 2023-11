Windows App bringt Windows aufs iPhone

Im Rahmen der Ignite-Konferenz hat Microsoft diese Woche auch eine App mit dem bezeichnenden Namen Windows App vorgestellt. Wie der Konzern erklärt, bietet die App einen Zugang zu Azure Virtual Desktop, Windows 365, Microsoft Dev Box, aber auch zu Remote-Desktop-Diensten und Remote-PCs.Microsoft hat die Windows App vorläufig erst in einer Preview-Version veröffentlicht. Unterstützt werden neben Windows auch die Apple-Betriebssysteme MacOS sowie iOS. Ausserdem steht die App in einer Webversion zur Verfügung. Welche Voraussetzungen nötig sind, um mit den verschiedenen Zielsystemen Verbindung aufzunehmen, erklärt Microsoft auf einer interaktiven Website Steht die Verbindung zum Zielsystem, lassen sich darauf diverse Operationen ausführen. Je nachdem, von welcher Version der Windows App aus gearbeitet wird, werden derzeit auf dem Zielsystem verschiedene Aktionen unterstützt. Wie Microsoft weiter ausführt , wird die Windows App aktuell von Windows 365 am besten unterstützt, während auf Azure Virtual Desktop nur wenig möglich ist. (rd)