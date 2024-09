Microsoft liefert Update für Windows-11-Recovery-Umgebung

Neben den diversen Windows-11-Update vom September-Patchday hat Microsoft auch ein Safe OS Dynamic Update für Windows 11 24H2 veröffentlicht. Das Update KB043355 verbessert laut Microsoft die Windows-Wiederherstellungsumgebung in Windows 11, Version 24H2. Dieses Update gehört damit zur Klasse der Dynamic Updates, die jeweils einzelne Korrekturen an Setup.exe-Binärdateien, SafeOS, Servicing Stack, Treibern oder Updates für das neueste kumulative Windows-Update enthalten.Microsoft schreibt zu den Dynamic Updates in einem Techcommunity-Blogbeitrag von Ende 2019: "Sobald ein Windows 10-Funktionsupdate initiiert wird, sei es von einem Medium oder einer mit dem Windows-Update-Dienst verbundenen Umgebung, ist das Dynamic Update einer der ersten Schritte, die aufgerufen werden. Windows 10 Setup greift auf eine von Microsoft gehostete Internet-URL zu, um Dynamic-Update-Inhalte abzurufen, und wendet diese Updates dann auf Ihr Betriebssysteminstallationsmedium an." (ubi)