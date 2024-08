August-Patchday flickt 91 Lücken, erweitert Windows 11 funktional

Microsoft hat die kumulativen Patches im Rahmen des August-2024-Patchdays freigegeben. Diesen Monat werden mit den Patches nicht weniger als 91 Sicherheitslücken adressiert. Sechs davon sollen bereits aktiv ausgenützt werden, weitere neun werden als kritisch eingestuft.Daneben gibt es auch funktionale Updates für Windows 11 in den Versionen 22H2 sowie 23H2. So wird es unter anderem möglich, Apps via Drag&Drop vom Startmenü in die Taskleiste zu verschieben. Ausserdem kann man Tabs im File Explorer mit einem Rechtsklick duplizieren. Ebenfalls neu ist ein Shortcut (Windows-Taste + T + erster Buchstabe einer App), um durch offene Apps zu navigieren. Ausserdem habe man die Performance des File Explorer verbessert, so Microsoft . Die Verbesserungen beschreibt Microsoft im Video auf dieser Seite , wo auch die wichtigen Fehlerbehebungen beschrieben werden.Die wesentlichen Verbesserungen in Windows 11 21H2 fasst Microsoft derweil an dieser Stelle zusammen. Dabei findet sich auch der Hinweis, dass alle Editionen von Windows 11, Version 21H2, am 8. Oktober 2024 ihren End-of-Life-Status erreichen und danach keine monatlichen Sicherheits- und nicht sicherheitsrelevanten Updates mehr erhalten.Die relevanten Informationen rund um den August-Patch-Tag zu Windows 10 finden sich an dieser Stelle Patchday-Informationen zur Version 1607 von Windows 10 und zu Windows Server 2016 liefert Microsoft hier Patchday-Informationen zu Win 10 Ent LTSC 2019 Win 10 IoT Ent LTSC 2019 Windows 10 IoT Core LTSC Windows Server 2019 gibt es hier Patchday-Informationen zu Windows 10 Enterprise LTSC 2021 Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 Windows 10, Version 22H2 schliesslich beschreibt Microsoft hier . (mw)