Bitlocker-Boot-Problem: Microsoft bestätigt Patchday-Bug

So regelmässig Microsoft seinen Patchday durchführt, so regelmässig tauchen auch Probleme nach Installation der Patches auf. Das gilt auf für den Juni-Patchday. Wie "Winfuture" schreibt , hat Microsoft einen Bug im Zusammenhang mit dem jüngsten Patchday bestätigt , der offenbar dazu führen kann, dass Windows-Rechner in den Bitlocker-Recovery-Modus booten. Wie zu lesen ist, trete das Problem offenbar vor allem dann auf, wenn die Geräteverschlüsselungs-Option in den Einstellungen aktiviert ist. Dann kann es sein, dass der Wiederherstellungsschlüssel des Microsoft-Kontos eingegeben werden muss, um das Laufwerk zu entsperren. Betroffen vom Bug seien alle aktuellen Windows-Versionen.Microsoft ist mit der Untersuchung des Bugs beschäftigt und liefert als Workaround lediglich die Option, den Wiederherstellungsschlüssel einzugeben. Danach sollte das Gerät normal starten. Ausserdem liefert Microsoft eine Anleitung , wie man den Bitlocker-Wiederherstellungsschlüssel findet. (mw)