Microsoft bestätigt Problem mit Patch für Windows Server

Zum Juni-Patchday hat Microsoft unter anderem das Update KB5039227 für Windows Server veröffentlicht. Wie der Hersteller erst jetzt mitteilt , kann es nach dem Aufspielen des Updates zu Problemen kommen: Funktionen von Microsoft 365 Defender können unterbrochen werden: "Beim NDR-Dienst (Network Detection and Response) können Probleme auftreten, die zu einer Unterbrechung der Berichte über Netzwerkdaten führen." Betroffen sind demnach ausschliesslich Systeme unter Windows Server 2022.Diese Unterbrechung, so Microsoft weiter, könne gewisse Defender-Funktionen wie Device Inventory und Incident Response beeinträchtigen. Andere Funktionen, darunter Vulnerability Management und Cloud Apps, sind nicht tangiert und funktionieren weiter wie gewohnt. Microsoft arbeitet an einer Lösung und will ein Update bereitstellen. Wann es so weit ist, ist nicht bekannt. Der Hersteller spricht von "in einer der nächsten Versionen". (ubi)