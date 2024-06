Bug verhindert Upgrade von Windows 11 Pro zu Enterprise

Ein vorgängiges Update für Windows 11 Pro beinhaltet offenbar einen Bug, der das Upgrade zu Windows 11 Enterprise unter Umständen verunmöglicht, wie "The Register" berichtet Microsoft ist das Problem bekannt , kann bis dato jedoch keinen Workaround anbieten. Der Tech-Konzen beteuert jedoch, an einer Lösung für das Problem zu arbeiten. Ursache für das Problem scheint das Update KB5039212 vom 11. Juni für die Varianten 22H2 sowie 23H2 zu sein. Es muss jedoch nicht in jedem Fall zu einem Fehler beim Upgrade-Versuch kommen. Schlägt das geplante Upgrade jedoch fehl, so erscheint die Fehlermeldung "Zugriff fehlgeschlagen (Fehlercode 0x80070005)".Microsoft hat das Problem noch nicht in das Release Health Dashboard für Windows 11 aufgenommen. Administratoren, welche ein hier beschriebenes Upgrade planen und das betroffene Update KB5039212 noch nicht installiert haben, sollten dies unterlassen. (dok)