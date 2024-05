Windows-11-Update lässt Taskbar verschwinden

Diese Woche hat Microsoft das optionale Vorschau-Update KB5037853 für Windows 11 veröffentlicht, das Verbesserungen für den Datei-Explorer und andere Komponenten bringt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Offensichtlich handelt man sich durch die Installation des Updates einmal mehr aber auch gehörigen Ärger ein.Wir der Softwareriese auf aktualisierten Support-Seiten meldet, können sich nach der Installation Probleme mit der Taskbar zeigen. Sie kann zwischenzeitlich nicht reagieren, verschwindet oder plötzlich wieder auftauchen. Das Fehlverhalten soll sich zudem auch in der Ereignisanzeige spiegeln, wo unter der Event ID 1000 ein Fehler für die Anwendungen explorer.exe ausgegeben wird mit taskbar.view.dll als fehlerhaftem Modul.Microsoft will das Problem via Known Issue Rollback lösen, kurz KIR, wodurch das Update automatisch zurückgezogen wird. Dies kann allerdings bis zu 24 Stunden dauern. Administratoren von verwalteten Clients können das Problem durch die Installation einer Gruppenrichtlinie korrigieren. Ein Download wird auf der verlinkten Support-Site zur Verfügung gestellt. (rd)