Windows 11-Preview-Update KB5036980 blockt Enterprise-Abo

Seit Ende April steht Preview Update KB5036980 für die aktuelle Windows 11-Version zur Verfügung. Administratoren in Unternehmensumgebungen könnten jedoch auf ein unliebsames Problem stossen: Wie Günter Born auf seinem Blog "borncity.com" berichtet, ist die Umstellung von Windows 11 Pro auf Windows 11 Enterprise via Autopilot verbuggt. Mit entsprechender Abonnementaktivierung sollte das Upgrade eigentlich automatisch erfolgen. Das scheint jedoch nicht zu funktionieren, wie MVP Rudy Ooms erstmals Anfang Mai entdeckte.So funktioniert die Aktivierung von Windows 11-Enterprise-Lizenzen nur, wenn das verwendete Konto ein Mitglied der lokalen Administratorgruppe ist. Meldet sich hingegen ein Standardbenutzer an, resultiert daraus der Fehler 0x80004005 (Access is denied).Es gibt jedoch einen Workaround: Laut Ooms fehlen Standardnutzern die entsprechenden Berechtigungen zum Anlegen von Schlüsseln in der Registrierung. Mit einem Powershell-Script lassen sich diese Berechtigungen jedoch für alle Nutzer aktivieren. Weitere Informationen finden Sie auf dem Blog von Ooms. Zudem hat der MVP Kontakt mit Microsoft aufgenommen: Das Produktteam hat das Problem laut eigenen Aussagen auf dem Schirm und arbeitet an einer Lösung. (sta)